Через снігові замети утворився затор із вантажівок на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Карлівському районі на Полтавщині через несприятливі погодні умови виник затор з вантажних автомобілів. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомили в прес-службі САД у Полтавській області.
"Наразі туди виїхали 20 механізмів облавтодору. Техніка буде займатися розчищенням проїжджої частини", − зазначили в прес-службі.
Додамо, що найбільше від снігопаду потерпає Карлівський, Чутівський та Машівський райони. Саме до цих районів буде направлено найбільше техніки облавтодору.
Як повідомляв УНН, через негоду аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя скасовують рейси.