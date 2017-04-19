Через снігові замети утворився затор із вантажівок на Полтавщині

"Наразі туди виїхали 20 механізмів облавтодору. Техніка буде займатися розчищенням проїжджої частини", − зазначили в прес-службі.

Додамо, що найбільше від снігопаду потерпає Карлівський, Чутівський та Машівський райони. Саме до цих районів буде направлено найбільше техніки облавтодору.

Як повідомляв УНН, через негоду аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя скасовують рейси.