Из-за снегопадов в пути задержались восемь поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. За прошедшие сутки из-за сильных снегопадов накануне в пути приблизительно на час задержались восемь пассажирских поездов в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
"В результате мощных снегопадов (2 марта - ред.) задержались в пути восемь пассажирских поездов на время до часа", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 2 марта последствия непогоды ликвидировали 12 тыс. железнодорожников по всей Украине и 116 снегоуборочных путевых машин, с помощью которых было вывезено более 66 тыс. куб. м снега. На очистку железнодорожной инфраструктуры был задействован весь парк специальной техники.
Больше всего снега выпало в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях - около 50 см.
"Сейчас Укрзализныця контролирует ситуацию с движением пассажирских и грузовых поездов", - добавили в ведомстве.
Напомним, в "Укрзализныци" рассказали, чего ожидать украинским пассажирам в 2018 году.