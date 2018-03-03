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Через снігопади у дорозі затрималися вісім поїздів

Через снігопади у дорозі затрималися вісім поїздів

Київ • УНН

 • 7348 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Минулої доби через сильні снігопади напередодні в дорозі на приблизно годину затрималися вісім пасажирських поїздів в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

"Унаслідок потужних снігопадів (2 березня - ред.) затрималися в дорозі вісім пасажирських поїздів на час до години", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 2 березня наслідки негоди ліквідовували 12 тис. залізничників по всій Україні та 116 снігоприбиральних колійних машин, за допомогою яких було вивезено понад 66 тис. куб. м снігу. На очищення залізничної інфраструктури було задіяно весь парк спеціальної техніки.

Найбільше снігу випало в Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській областях – близько 50 см.

"Наразі Укрзалізниця контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів", - додали у відомстві.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли, чого очікувати українським пасажирам у 2018 році.

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