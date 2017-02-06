Из-за снегопада киевлян призвали пересесть на общественный транспорт

Так, сообщается, что для преодоления последствий снегопада количество задействованной снегоуборочной техники увеличено.

Городская власть призывает киевлян не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту. Это очень необходимо для качественной и своевременной уборке снега в условиях снегопада, и значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения заторов на дорогах города.

Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется соблюдать правила парковки, в том числе - не оставлять личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий в понедельнике, 6 февраля 2017 года, с 06:00 утра в столицу ограничен въезд крупногабаритного транспорта .