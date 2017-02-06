Через снігопад киян закликали пересісти на громадський транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Через снігопад киян закликали не користуватися власним авто та віддавати перевагу громадському транспорту. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, повідомляється, що для подолання наслідків снігопаду кількість задіяної снігоприбиральної техніки збільшено.
Міська влада закликає киян не користуватися власним авто під час снігопаду та віддавати перевагу громадському транспорту. Це дуже необхідно для якісного та своєчасного прибирання снігу в умовах снігопаду, та значно прискорить роботу комунальних служб і дозволить уникнути виникнення заторів на дорогах міста.
Крім того, в умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується дотримуватися правил паркування, зокрема — не залишати приватні авто на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.
Нагадаємо, що у зв’язку із погіршенням погодних умов у понеділок, 6 лютого 2017 року, з 06:00 ранку до столиці обмежено в’їзд великогабаритного транспорту.