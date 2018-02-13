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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74277 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88868 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91500 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110099 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101260 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104945 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111923 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

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Из-за бешеного енота на границе с РФ приостанавливали пропуск авто

Из-за бешеного енота на границе с РФ приостанавливали пропуск авто

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. На автомобильном пункте пропуска "Николаевка", что на границе с Россией в Черниговской области, обезвредили бешеного енота. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Сегодня утром со стороны сопредельной территории к автомобильному пункту пропуска "Николаевка", что в Черниговской области, забежал енот. Все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными, поскольку животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники приостановили пропуск транспортных средств и, учитывая реальную угрозу жизни граждан, пересекающих государственную границу, провели мероприятия по безопасности.

Одновременно о животном с явными признаками заболевания бешенством сообщили в Семеновскую районную организацию УООР и санитарно-эпидемиологическую станцию.

"По прибытию на место происшествия представителей соответствующих служб было принято решение животное обезвредить. После чего оно было передано для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения бешенством", - сообщили в ГПСУ.

Никто из присутствующих в пункте пропуска не пострадал.

Как сообщал УНН, в Житомирской области бешеный кот покусал женщину.

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