Из-за бешеного енота на границе с РФ приостанавливали пропуск авто
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На автомобильном пункте пропуска "Николаевка", что на границе с Россией в Черниговской области, обезвредили бешеного енота. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Сегодня утром со стороны сопредельной территории к автомобильному пункту пропуска "Николаевка", что в Черниговской области, забежал енот. Все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными, поскольку животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники приостановили пропуск транспортных средств и, учитывая реальную угрозу жизни граждан, пересекающих государственную границу, провели мероприятия по безопасности.
Одновременно о животном с явными признаками заболевания бешенством сообщили в Семеновскую районную организацию УООР и санитарно-эпидемиологическую станцию.
"По прибытию на место происшествия представителей соответствующих служб было принято решение животное обезвредить. После чего оно было передано для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения бешенством", - сообщили в ГПСУ.
Никто из присутствующих в пункте пропуска не пострадал.
Как сообщал УНН, в Житомирской области бешеный кот покусал женщину.