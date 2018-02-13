Через скаженого єнота на кордоні з РФ призупиняли пропуск авто
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На автомобільному пункті пропуску "Миколаївка", що на кордоні з Росією в Чернігівській області, знешкодили скаженого єнота. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні вранці з боку суміжної території до автомобільного пункту пропуску „Миколаївка“, що на Чернігівщині, забіг єнот. Усі спроби військовослужбовців вигнати єнота були марними, адже тварина гарчала та агресивно кидалася на людей, не покидаючи пункт пропуску”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прикордонники призупинили пропуск транспортних засобів та, зважаючи на реальну загрозу життю громадян, які перетинають державний кордон, провели безпекові заходи.
Одночасно про тварину з явними ознаками захворювання на сказ повідомили Семенівську районну організацію УТМР та санітарно-епідеміологічну станцію.
"По прибуттю до місця події представників відповідних служб було прийнято рішення тварину знешкодити. Після чого її передано для проведення епідеміологічного дослідження на предмет зараження на сказ", - повідомили в ДПСУ.
Ніхто з присутніх у пункті пропуску не постраждав.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині скажений кіт покусав жінку.