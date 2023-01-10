Из-за жалоб на "несправедливое отключение света": Нацкомиссия проверит ряд облэнерго

Детали

Как сообщили в НКРЭКУ, причина проверок - обращение потребителей, жалующихся на:

неравномерное (несправедливое) распределение операторами систем распределения участия потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистемы (графиках отключения), в частности потребители указывают, что операторы систем распределения отключают определенные объекты постоянно и на длительное время, а определенные объекты отключают на значительно менее длительное время или вообще не отключают;

несообщение операторами систем распределения потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, потребители указывают на отсутствие или неактуальность информации о перерывах в электроснабжении на вебсайтах операторов систем распределения;

несоблюдение операторами систем распределения графиков аварийных отключений и ненадлежащее информирование, содержащих, в частности, жалобы на предоставление операторами телефонных «горячих линий» некомпетентных ответов, а также заявления о нарушении прав и интересов потребителей на получение достоверной информации.

В связи с этим Нацкомиссия решила провести внеплановые выездные проверки:

1) ЧАО «ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО»;

2) ЧАО «ЗАКАРПАТЬЕОБЛЕНЕРГО»;

3) ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;

4) ЧАО «ДТЕК КИЕВСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;

5) АО «ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;

6) АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

7) АО «ПРИКАРПАТЬЕОБЛЕНЕРГО»;

8) АО «ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО».

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