Из-за жалоб на "несправедливое отключение света": Нацкомиссия проверит ряд облэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проведет внеплановые выездные проверки ряда облэнерго из-за жалоб потребителей на "несправедливое отключение света", передает УНН.
Детали
Как сообщили в НКРЭКУ, причина проверок - обращение потребителей, жалующихся на:
неравномерное (несправедливое) распределение операторами систем распределения участия потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистемы (графиках отключения), в частности потребители указывают, что операторы систем распределения отключают определенные объекты постоянно и на длительное время, а определенные объекты отключают на значительно менее длительное время или вообще не отключают;
несообщение операторами систем распределения потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, потребители указывают на отсутствие или неактуальность информации о перерывах в электроснабжении на вебсайтах операторов систем распределения;
несоблюдение операторами систем распределения графиков аварийных отключений и ненадлежащее информирование, содержащих, в частности, жалобы на предоставление операторами телефонных «горячих линий» некомпетентных ответов, а также заявления о нарушении прав и интересов потребителей на получение достоверной информации.
В связи с этим Нацкомиссия решила провести внеплановые выездные проверки:
1) ЧАО «ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО»;
2) ЧАО «ЗАКАРПАТЬЕОБЛЕНЕРГО»;
3) ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
4) ЧАО «ДТЕК КИЕВСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
5) АО «ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
6) АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;
7) АО «ПРИКАРПАТЬЕОБЛЕНЕРГО»;
8) АО «ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО».
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