Через скарги на "несправедливе відключення світла": Нацкомісія перевірить низку обленерго
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проведе позапланові виїзні перевірки низки обленерго через скарги споживачів на "несправедливе відключення світла", передає УНН.
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Як повідомили у НКРЕКП, причина перевірок - звернення споживачів, які скаржаться на:
нерівномірний (несправедливий) розподіл операторами систем розподілу участі споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення), зокрема споживачі вказують, що оператори систем розподілу відключають певні об’єкти постійно та на тривай час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають;
неповідомлення операторами систем розподілу споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема споживачі вказують на відсутність або неактуальність інформації про перерви в електропостачанні на вебсайтах операторів систем розподілу;
недотримання операторами систем розподілу графіків аварійних відключень та неналежного інформування, які містять, зокрема, скарги щодо надання операторами телефонних «гарячих ліній» некомпетентних відповідей, а також заяви про порушення прав та інтересів споживачів на отримання достовірної інформації.
У зв'язку з цим Нацкомісія вирішила провести позапланові виїзні перевірки:
1) ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»;
2) ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»;
3) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
4) ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
5) АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
6) АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;
7) АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»;
8) АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».
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