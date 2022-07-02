Из-за российских обстрелов в Бахмуте ранены 5 человек, среди них - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В результате вражеских обстрелов города Бахмут по меньшей мере 5 раненых, среди которых – ребенок. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
Детали
Как отмечается, утром российские оккупанты обстреляли город Бахмут из пушек, днем – нанесли авиаудар.
В результате обстрелов – 5 раненых, среди которых и 11-летний ребенок.
Напомним
В Бахмуте задержали женщину, которая передавала российским захватчикам координаты мест дислокации ВСУ.