Через російські обстріли у Бахмуті поранені 5 осіб, серед них - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів міста Бахмут щонайменше 5 поранених, серед яких – дитина. Про це у Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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Як зазначається, вранці російські окупанти обстріляли місто Бахмут з гармат, вдень – завдали авіаудару.
У результаті обстрілів – 5 поранених, серед яких й 11-річна дитина.
Нагадаємо
У Бахмуті затримали жінку, яка передавала російським загарбникам координати місць дислокації ЗСУ.