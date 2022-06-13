У Бахмуті затримали зрадницю, яка передавала окупантам координати місць дислокації ЗСУ

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“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці м. Бахмута у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану”, — йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, упродовж травня-червня 2022 року громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки ЗСУ на території міста Бахмута.

Правоохоронці зафіксовали 14 фактів передачі російським загарбникам даних.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

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