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У Бахмуті затримали зрадницю, яка передавала окупантам координати місць дислокації ЗСУ

У Бахмуті затримали зрадницю, яка передавала окупантам координати місць дислокації ЗСУ

Київ • УНН

 • 180074 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. У Бахмуті затримали жінку, яка передавала російським загарбникам координати місць дислокації ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Цитата

“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці м. Бахмута у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, упродовж травня-червня 2022 року громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки ЗСУ на території міста Бахмута.

Правоохоронці зафіксовали 14 фактів передачі російським загарбникам даних.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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