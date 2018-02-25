Из-за резкого снижения температуры в Ужгороде открывают пункты обогрева
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Завтра, 26 февраля, в Ужгороде заработают четыре стационарные пункты обогрева. Об этом УНН сообщили в Ужгородском городском совете.
Такое решение сегодня приняли в горсовете на срочном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Необходимость запуска пункта обогрева обусловлена резким снижением температуры до -10 °.
По прогнозу Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, с 25 февраля по области и в городе Ужгород ожидается понижение температуры до -10 °, местами усиление северного ветра до 17-22 м/с. Такая морозная погода продержится несколько следующих дней.
“... В связи с этим члены комиссии обсудили вопросы работы в период понижения температуры воздуха пунктов обогрева для незащищенных слоев населения, которые могут пострадать от переохлаждения. Решили создать временные дневные стационарные пункты обогрева, где люди могут согреться, выпить горячего чая, на базе коммунального предприятия КШЕП, ООО Жилье-Сервис, ООО ЖРЕР №8, Ужгородского городского территориального центра социального обслуживания. Дневные пункты обогрева начнут работу завтра, 26 февраля”, – сообщают в Ужгородском горсовете.
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Вместе с тем, уже сегодня, 25 февраля, в Ужгороде заработал круглосуточный стационарный пункт обогрева на базе сектора учета бездомных лиц на улице Александра Грибоедова.
По информации У ГСЧС в Закарпатской области, по состоянию на 24 февраля в области уже функционируют 20 стационарных пунктов обогрева в пяти районах Закарпатья.
Как ранее сообщал УНН, в связи с угрозой схода лавин на Закарпатье объявили штормовое предупреждение.