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Через різке зниження температури в Ужгороді відкривають пункти обігріву

Через різке зниження температури в Ужгороді відкривають пункти обігріву

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 25 лютого. УНН. Від завтра, 26 лютого, в Ужгороді запрацюють чотири стаціонарні пункти обігріву. Про це повідомили УНН в Ужгородській міській раді.

Таке рішення сьогодні ухвалили у міськраді на терміновому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Необхідність запуску пункту обігріву зумовлена різким зниженням температури до -10°.

За прогнозом Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, із 25 лютого по області та у місті Ужгород очікується пониження температури до -10°, місцями посилення північного вітру до 17-22 м/с. Така морозна погода протримається кілька наступних днів.

“…У зв'язку з цим члени комісії обговорили питання роботи у період пониження температури повітря пунктів обігріву для незахищених верств населення, які можуть постраждати від переохолодження. Вирішили створити тимчасові денні стаціонарні пункти обігріву, де люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю, на базі комунального підприємства КШЕП, ТОВ Житло-Сервіс, ТОВ ЖРЕР №8, Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування. Денні пункти обігріву запрацюють завтра, 26 лютого”, – повідомляють в Ужгородській міськраді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через морози у Києві розгорнуть 24 додаткових пункти обігріву

Разом з тим, вже сьогодні, 25 лютого, в Ужгороді запрацював цілодобовий стаціонарний пункт обігріву на базі сектору обліку безпритульних осіб на вулиці Олександра Грибоєдова.

За інформацією У ДСНС у Закарпатській області, станом на 24 лютого в області вже функціонують 20 стаціонарних пунктів обігріву у п'яти районах Закарпаття.

Як раніше повідомляв УНН, у зв′язку із загрозою сходження лавин на Закарпатті оголосили штормове попередження.

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