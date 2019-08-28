Из-за ремонта плотины жителей Запорожья будут перевозить через Днепр катером

Первый рейс катера "Н. Римский-Корсаков", рассчитанный на 200 посадочных мест, отправился сегодня с левого берега на правый в 6 часов 20 минут. Уже через 20 минут, в 6:40, катер был на правом берегу Днепра, откуда в 6:50 забрал жителей спального района, которые вынуждены добираться на работу в центр города.

"Вечерний маршрут стартует также с левого берега в 17:30. К правобережному причалу катер прибывает в 17:50. Отсюда в обратном направлении речной транспорт будет отправляться в 18:00. Прибытие к левому берегу в 18:20", - заявили в мэрии.

Курсировать речной катер будет ежедневно. Проезд для горожан - бесплатный.

Такая возможность добраться до города через Днепр появилась благодаря распоряжению городского головы. Речной транспорт стал альтернативой маршрутным такси из-за того, что людям стало неудобно добираться в час пик на работу и с работы по причине ремонтных работ на плотине ДнепроГЭС. Из-за ограниченного дорожного движения на плотине начали возникать многочасовые пробки.

Сегодня первый день курсирования катера. Первый рейс был немноголюдным, но позже людей, как ожидается, станет больше и организаторы такого транспортного сообщения пидготовились заранее - на перевозку к работе привлекут еще один такой катер - "ОМ-29".

Как рассказал начальник управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета Александр Власюк, в дальнейшем для удобства жителей районов Запорожья, которые находятся на правом берегу Днепра, могут добавить рейсы электропоезда.

"Также на этой неделе мэр будет общаться с руководством Запорожской дирекции железнодорожных перевозок, обсуждать возможность организации в часы пик дополнительных рейсов электричек, соединяющих Хортицкий район с центром города", - поделился Власюк.

Напомним, в ООН запустили электромобиль для перевозки людей на Донбассе.