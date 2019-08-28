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Через ремонт греблі жителів Запоріжжя перевозитимуть через Дніпро катером

Через ремонт греблі жителів Запоріжжя перевозитимуть через Дніпро катером

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 28 серпня. УНН. Відсьогодні у Запоріжжі запрацювали регулярні перевезення пасажирів річковим транспортом через річку Дніпро, повідомляє кореспондент УНН.

Перший рейс катеру "М. Римський-Корсаков", розрахований на 200 сидячих місць, відправився сьогодні з лівого берегу на правий о 6 годині 20 хвилин. Уже за 20 хвилин, о 6:40, катер був на правому березі Дніпра, звідки о 6:50 забрав жителів спального району, які вимушені добиратися на роботу до центру міста.

"Вечірній маршрут стартуватиме також з лівого берега о 17:30. До правобережного причалу катер прибуватиме о 17:50. Звідси у зворотному напрямку річковий транспорт вирушатиме о 18:00. Прибуття до лівого берега о 18:20", - заявили у мерії.

Курсуватиме річний катер щодня. Проїзд для городян - безплатний.

Така можливість дістатись міста через Дніпро з'явилась завдяки розпорядження міського голови. Річковий транспорт став альтернативою маршрутним таксі через те, що людям стало незручно добиратись у час пік на роботу та з роботи з причини ремонтних робіт на греблі ДніпроГЕС. Через обмежений дорожній рух на греблі почали виникати багатогодинні затори.

Сьогодні перший день курсування катеру. Перший рейс був небагатолюдним, але згодом людей, як очікується, побільшає та організатори такого транспортного сполучення підготовились заздалегідь - на перевезення до роботи залучать ще один такий катер - "ОМ-29".

Як розповів начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради Олександр Власюк, у подальшому для зручності жителів районів Запоріжжя, які знаходяться на правому березі Дніпра, можуть додати рейси електропотягу.

"Також на цьому тижні міський голова спілкуватиметься з керівництвом Запорізької дирекції залізничних перевезень, обговорюватимуть можливість організації в години пік додаткових рейсів електричок, які з'єднують Хортицький район з центром міста", - поділився Власюк.

Нагадаємо, в ООН запустили електромобіль для перевезення людей на Донбасі.

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