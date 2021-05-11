Из-за ракетного обстрела в Израиле отменяют рабочую неделю, открывают бомбоубежища
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Из-за ракетного обстрела власти в Израиле в срочном порядке открывают бомбоубежища и призывают предприятия отменить рабочую неделю. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказали жители Израиля.
Детали
По словам граждан, в городах, расположенных близко к Сектору Газа, компании и предприятия прислушались к просьбе властей и в целях безопасности отменили рабочие дни до конца недели.
Также в регионах, территориально расположенных в 40-80 км от Сектора Газа, в срочном порядке открываются бомбоубежища. Так, известно о функционирующих бомбоубежищах в Тель-Авиве. Как сообщила жительница города, пока информации об ударе не поступало, но граждан призвали быть готовыми к обстрелу.
В то же время, в более отдаленных регионах продолжают свою работу учебные заведения. Отмечается, что в детских садах проведут специальный инструктаж для воспитателей и родителей, а также откроют так называемые комнаты безопасности при обстреле.
Контекст
Конфликт Израиля с палестинцами обостряется с каждым днем. Беспорядки начались в минувшую субботу, когда на Храмовой горе произошли масштабные столкновения между палестинцами и израильской полицией. В понедельник протесты возобновились.
В то же время из Сектора Газа был совершен очередной обстрел территории Израиля. Ракеты были выпущены в том числе и в сторону Иерусалима.
В ответ на обстрелы самолеты израильской армии запускали ракеты сразу по нескольким городам Сектора Газа.
Позже в Израиле заявили, что из Сектора Газа выпустили по стране 200 ракет. В ответ Армия обороны Израиля, как отмечается, поразила 140 военных целей в Секторе Газа, а также ликвидировала около 15 оперативников группировок ХАМАС и "Исламский джихад".