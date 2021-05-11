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Через ракетний обстріл в Ізраїлі скасовують робочий тиждень, відкривають бомбосховища

Через ракетний обстріл в Ізраїлі скасовують робочий тиждень, відкривають бомбосховища

Київ • УНН

 • 44539 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Через ракетний обстріл влада в Ізраїлі в терміновому порядку відкриває бомбосховища і закликає підприємства скасувати робочий тиждень. Про це в коментарі журналісту УНН розповіли жителі Ізраїлю.

Деталі

За словами громадян, у містах, розташованих близько до Сектора Газа, компанії і підприємства прислухалися до прохання влади і в цілях безпеки скасували робочі дні до кінця тижня.

Також у регіонах, територіально розташованих в 40-80 км від Сектора Газа, в терміновому порядку відкриваються бомбосховища. Так, відомо про функціонуючі бомбосховища в Тель-Авіві. Як повідомила жителька міста, поки інформація про удар не надходила, але громадян закликали бути готовими до обстрілу.

Водночас, у більш віддалених регіонах продовжують свою роботу навчальні заклади. Відзначається, що в дитячих садочках проведуть спеціальний інструктаж для вихователів і батьків, а також відкриють так звані кімнати безпеки в разі обстрілу.

Контекст

Конфлікт Ізраїлю з палестинцями загострюється з кожним днем. Заворушення почалися минулої суботи, коли на Храмовій горі відбулися масштабні сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією. У понеділок протести поновилися. 

Водночас з Сектора Газа було здійснено черговий обстріл території Ізраїлю. Ракети були випущені у тому числі і в бік Єрусалима.

У відповідь на обстріли літаки ізраїльської армії запускали ракети відразу по декількох містах Сектора Газа.

Пізніше в Ізраїлі заявили, що з Сектора Газа випустили по країні 200 ракет. У відповідь Армія оборони Ізраїлю, як зазначається, вразила 140 військових цілей у Секторі Газа, а також ліквідувала близько 15 оперативників угруповань ХАМАС і “Ісламський джихад”.

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