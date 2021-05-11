Израиль нанес ответные ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа

Что известно
По информации радиостанции, ракетным ударам сейчас подвергаются такие города в прибрежном анклаве, как Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. Не менее трех ракет разорвалось в городе Джебалия на севере сектора. Целью израильских военных, как отмечает радиостанция, в основном становятся административные здания населенных пунктов.
Детали
Как сообщала ранее Saut Al-Aqsa со ссылкой на Министерство здравоохранения прибрежного анклава, всего в результате обстрелов сектора Газа израильской армией в понедельник вечером погиб 21 человек, в том числе девять детей, 70 человек получили ранения.
Ранее
Армия Израиля сообщила, что около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за период в несколько часов.
Контекст
Ракетные обстрелы продолжаются на фоне напряженности в Восточном Иерусалиме, где происходят столкновения израильских полицейских с палестинцами. Вечером 7 мая столкновения произошли в двух районах города у Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению израильского суда проводилось выселение ряда арабских семей, что привело к протестам.
Издание The Times of Israel со ссылкой на Красный Полумесяц 10 мая писало, что в столкновениях с израильской полицией в мечети аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев.