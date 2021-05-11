Ізраїль завдав у відповідь ракетних ударів по декількох містах в секторі Газа

Що відомо

За інформацією радіостанції, ракетним ударам зараз піддаються такі міста в прибережному анклаві, як Дейр-ель-Балах і Хан-Юніс. Не менш трьох ракет розірвалося в місті Джебалія на півночі сектора. Метою ізраїльських військових, як зазначає радіостанція, в основному стають адміністративні будівлі населених пунктів.

Деталі

Як повідомляла раніше Saut Al-Aqsa з посиланням на Міністерство охорони здоров’я прибережного анклаву, всього в результаті обстрілів сектора Газа ізраїльською армією в понеділок увечері загинула 21 людина, в тому числі дев’ять дітей, 70 осіб отримали поранення.

Раніше

Армія Ізраїлю повідомила, що близько 150 ракет були випущені з сектора Газа по території Ізраїлю за період у декілька годин.

Контекст

Ракетні обстріли тривають на тлі напруженості в Східному Єрусалимі, де відбуваються зіткнення ізраїльських поліцейських з палестинцями. Увечері 7 травня зіткнення відбулися в двох районах міста: біля Храмової гори і в кварталі Шейх Джаррах. Там за рішенням ізраїльського суду проводилося виселення низки арабських сімей, що призвело до протестів.

Видання The Times of Israel з посиланням на Червоний Півмісяць 10 травня писало, що в зіткненнях з ізраїльською поліцією у мечеті аль-Акса на Храмовій горі постраждали 278 палестинців.