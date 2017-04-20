Из-за шалостей с огнетушителем в Киеве пострадали шестеро школьников

"Приехав на место происшествия, правоохранители выяснили: один из учеников во время перерыва играл с порошковым огнетушителем: парень вынул предохранитель, нажал рычаг и пустил струю порошка. В результате такого неосторожного обращения шестеро учеников 11-12 лет получили незначительные травмы глаз", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в Подольском районе Киева: двух несовершеннолетних госпитализировали.

На место происшествия прибыли "скорые" и пожарные. Детей осматривают медицинские работники и оказывают им необходимую помощь.

Как сообщал УНН 20 апреля, в Полтавской области 10-летний мальчик спас на пожаре 3-х братьев.