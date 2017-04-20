Через пустощі з вогнегасником у Києві постраждали шестеро школярів

"Приїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували: один із учнів під час перерви грався із порошковим вогнегасником: хлопець вийняв запобіжник, натиснув важіль і пустив струмінь порошку. У результаті такого необережного поводження шестеро учнів 11-12 років отримали незначні травми очей", - йдеться у повідомленні.

Подія сталася в Подільському районі Києва: двох неповнолітніх госпіталізували.

На місце події прибули "швидкі" та пожежники. Дітей оглядають медичні працівники та надають їм необхідну допомогу.

Як повідомляв УНН 20 квітня, на Полтавщині 10-річний хлопчик врятував на пожежі 3-х братів.