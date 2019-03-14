Через пункт пропуска в оккупированном Крыму приостановили движение автомобилей

"Крымская таможня информирует граждан и участников внешнеэкономической деятельности, что 14 марта 2019 года с 12:00 до 15:00 в многостороннем автомобильном пункте пропуске "Джанкой" будет проводиться техническое обслуживание серверного оборудования таможенного органа", - говорится в сообщении.

В связи с этим, как проинформировала подконтрольная РФ таможня, таможенные операции не будут осуществляться.

"В указанное время таможенные операции, связанные с перемещением через таможенную границу ЕАЭС товаров, транспортных средств для личного пользования, а также транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, осуществляться не будут", - отметило ведомство.

При этом, перемещения товаров физическими лицами для личного пользования, которые проходят через таможню в пешем порядке, будет осуществляться в обычном режиме, отметило подконтрольное РФ ведомство.

Напомним, российские пограничники завершили строительство 60-километровой стены на админгранице с Украиной в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНН, за 5 лет из Крыма в Украину выехали около 35 тыс. переселенцев.