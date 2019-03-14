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Через пункт пропуску в окупованому Криму призупинили рух автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Кримська митниця, підконтрольна Росії, тимчасово обмежила рух автомобільного транспорту через автомобільний пункт пропуску "Джанкой". Про це повідомила прес-служба підконтрольного Росії відомства, передає УНН.

Через пункт пропуску в окупованому Криму призупинили рух автомобілів

"Кримська митниця інформує громадян і учасників зовнішньоекономічної діяльності, що 14 березня 2019 року зі 12:00 до 15:00 в багатосторонньому автомобільному пункті пропуску "Джанкой" буде проводитися технічне обслуговування серверного обладнання митного органу", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, як поінформувала підконтрольна РФ митниця, митні операції не будуть здійснюватися.

"У зазначений час митні операції, пов'язані з переміщенням через митний кордон ЄАЕС товарів, транспортних засобів для особистого користування, а також транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення, здійснюватися не будуть", - зазначило відомство.

При цьому, переміщення товарів фізичними особами для особистого користування, які проходять через митницю в пішому порядку, буде здійснюватися в звичайному режимі, зазначило підконтрольне РФ відомство.

Нагадаємо, російські прикордонники завершили будівництво 60-кілометрової стіни на адмінграніце з Україною в окупованому Криму.

Як повідомляв УНН, за 5 років з Криму в Україну виїхало близько 35 тис. переселенців.

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