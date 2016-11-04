Из-за проведения ярмарок киевские автобусы № 73 и №101 изменят маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В эти выходные, 5 и 6 ноября, в Киеве из-за проведения продовольственных ярмарок поменяют работу автобусы маршрутов № 73 и № 101. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, 5 ноября на улице Н.Закревского (на участке от проспекта Маяковского до улицы Т.Драйзера) движение автобусов маршрута № 101 будет организовано по таким направлением движения: от ст. м. "Петровка" - проспект Маяковского по действующей трассе, далее - улица Т.Драйзера - улица Н.Закревского дальше по действующему маршруту.
Кроме того, 6 ноября на проспекте Оболонском (на участке от улицы Героев Днепра до улицы Маршала Тимошенко) движение автобусов маршрута № 73 в направлении улицы Милославской будет организовано следующим образом: ст. м. "Героев Днепра" - улица Героев Днепра - улица Зои Гайдай - улица Маршала Тимошенко - проспект Оболонский дальше по действующей трассе.