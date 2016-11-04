Из-за проведения ярмарок киевские автобусы № 73 и №101 изменят маршрут

Так, 5 ноября на улице Н.Закревского (на участке от проспекта Маяковского до улицы Т.Драйзера) движение автобусов маршрута № 101 будет организовано по таким направлением движения: от ст. м. "Петровка" - проспект Маяковского по действующей трассе, далее - улица Т.Драйзера - улица Н.Закревского дальше по действующему маршруту.

Кроме того, 6 ноября на проспекте Оболонском (на участке от улицы Героев Днепра до улицы Маршала Тимошенко) движение автобусов маршрута № 73 в направлении улицы Милославской будет организовано следующим образом: ст. м. "Героев Днепра" - улица Героев Днепра - улица Зои Гайдай - улица Маршала Тимошенко - проспект Оболонский дальше по действующей трассе.