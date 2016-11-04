Через проведення ярмарків київські автобуси № 73 та №101 змінять маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Цими вихідними, 5 та 6 листопада, у Києві через проведення продовольчих ярмарків змінюють роботу автобуси маршрутів № 73 та № 101. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, 5 листопада на вулиці Миколи Закревського (на ділянці від проспекту В.Маяковського до вулиці Т.Драйзера) рух автобусів маршруту № 101 буде організовано за таким напрямком руху: від ст. м. “Петрівка” — проспект В.Маяковського за діючою трасою, далі — вулиця Т.Драйзера — вулиця М.Закревського далі за діючим маршрутом.
Окрім того, 6 листопада на проспекті Оболонському (на ділянці від вулиці Героїв Дніпра до вулиці Маршала Тимошенка) рух автобусів маршруту № 73 в напрямку вулиці Милославської буде організовано так: ст. м. “Героїв Дніпра” — вулиця Героїв Дніпра — вулиця Зої Гайдай — вулиця Маршала Тимошенка — проспект Оболонський далі за діючою трасою.