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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57043 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66431 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Из-за продления карантина ВНО перенесут на более поздние даты

Из-за продления карантина ВНО перенесут на более поздние даты

Киев  •  УНН

 • 16366 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Нынешнее ВНО перенесут на более поздние даты из-за продолжения в Украине карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"...Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом", - отметил Стадный.

Также сообщается, что предусматриваются изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания.

"Подробная информация об этом будет обнародована на сайте МОН завтра, 26 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления до 24 апреля остаются на карантине.

Украинские Национальные Новости

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