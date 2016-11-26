Из-за пожара в Ровенской области с пятиэтажки эвакуировали 30 человек
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Пожар случился в магазине строительных материалов в жилом доме райцентра Дубно. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Ровенской области, передает корреспондент УНН.
Вчера огонь охватил 45 кв.м торгового зала.
Одновременно с ликвидацией пожара спасатели эвакуировали 25 жителей жилого дома и 7 посетителей парикмахерской.
За 3 часа ориентировочно в 15:00 возгорание полностью ликвидировали. Никто из граждан не пострадал. Огнем уничтожена часть строительной продукции магазина и оргтехника.
Причина пожара и размер ущерба устанавливается.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине произошло 138 пожаров, в результате которых погибли десять человек также пять человек пострадали.