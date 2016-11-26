Через пожежу на Рівненщині з п'ятиповерхівки евакуювали 30 осіб
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Пожежа трапилася у магазині будівельних матеріалів у житловому будинку райцентру Дубно. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Рівненській області, передає кореспондент УНН.
Вчора вогонь охопив 45 кв.м торгового залу.
Одночасно із ліквідацією пожежі рятувальники евакуювали 25 мешканців житлового будинку та 7 відвідувачів перукарні.
За три години орієнтовно о 15:00 займання повністю ліквідували. Ніхто з громадян не постраждав. Вогнем знищено частину будівельної продукції магазину та оргтехніку.
Причина пожежі та розмір збитків встановлюється.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні сталось 138 пожеж, внаслідок яких загинуло десять осіб також п’ять осіб постраждало.