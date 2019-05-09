Из-за пожара на корабле в Азербайджане возбудили уголовное дело
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту взрыва и пожара на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, в результате инцидента пострадали 14 человек. Об этом говорится в совместном сообщении МЧС и Генпрокуратуры республики, передает УНН.
"В Управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 162.1 ("Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека") УК Азербайджана", - говорится в сообщении.
Расследованием займется следственная группа, в которую входят сотрудники МЧС и прокуратуры.
"В настоящее время с участием экспертов и специалистов Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, МЧС, ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ведутся следственно-оперативные мероприятия по изучению причин и других деталей случившегося", - указано в обращении.
По данным правоохранителей, возгорание, сопровождавшееся взрывом, произошло во время ремонтных работ для устранения неполадок в технологическом оборудовании.
Напомним, в результате пожара, произошедшего на трубоукладочном судне в Каспийском море, пострадали 14 человек.