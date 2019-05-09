Через пожежу на кораблі в Азербайджані порушили кримінальну справу

"В Управлінні у справах про тяжкі злочини Генпрокуратури порушено кримінальну справу за статтею 162.1 ("Порушення правил техніки безпеки або інших правил охорони праці, здійснене особою, на якому лежали обов'язки з дотримання цих правил, якщо це спричинило по необережності заподіяння тяжкої або менш тяжкої шкоди здоров'ю людини") КК Азербайджану", - йдеться в повідомленні.

Розслідуванням займеться слідча група, в яку входять співробітники МНС і прокуратури.

"На даний час за участю експертів і фахівців Центру судової експертизи Міністерства юстиції, МНС, ЗАТ "Азербайджанське Каспійське морське пароплавство" ведуться слідчо-оперативні заходи з вивчення причин і інших деталей того, що сталося", - зазначено в зверненні.

За даними правоохоронців, загоряння, що супроводжувалося вибухом, мало місце під час ремонтних робіт для усунення неполадок в технологічному обладнанні.

Нагадаємо, в результаті пожежі, що сталася на трубоукладальних судні в Каспійському морі, постраждали 14 осіб.