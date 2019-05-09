Через пожежу на кораблі в Азербайджані порушили кримінальну справу

ukru
22 березня, 17:51 • 54389 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 104602 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 91331 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 92600 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 72325 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 98999 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149921 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167329 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154340 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242153 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
80 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 28126 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 21665 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 33070 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 29126 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 16101 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159142 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242153 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206317 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191345 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 50311 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 46757 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 63695 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 41651 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 76060 перегляди
Актуальне
Через пожежу на кораблі в Азербайджані порушили кримінальну справу

Через пожежу на кораблі в Азербайджані порушили кримінальну справу

Київ • УНН

 • 8525 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за фактом вибуху і пожежі на азербайджанському трубовкладальному судні "Исрафил Гусейнов" у Каспійському морі, в результаті інциденту постраждали 14 осіб. Про це йдеться в спільному повідомленні МНС і Генпрокуратури республіки, передає УНН.

"В Управлінні у справах про тяжкі злочини Генпрокуратури порушено кримінальну справу за статтею 162.1 ("Порушення правил техніки безпеки або інших правил охорони праці, здійснене особою, на якому лежали обов'язки з дотримання цих правил, якщо це спричинило по необережності заподіяння тяжкої або менш тяжкої шкоди здоров'ю людини") КК Азербайджану", - йдеться в повідомленні.

Розслідуванням займеться слідча група, в яку входять співробітники МНС і прокуратури.

"На даний час за участю експертів і фахівців Центру судової експертизи Міністерства юстиції, МНС, ЗАТ "Азербайджанське Каспійське морське пароплавство" ведуться слідчо-оперативні заходи з вивчення причин і інших деталей того, що сталося", - зазначено в зверненні.

За даними правоохоронців, загоряння, що супроводжувалося вибухом, мало місце під час ремонтних робіт для усунення неполадок в технологічному обладнанні.

Нагадаємо, в результаті пожежі, що сталася на трубоукладальних судні в Каспійському морі, постраждали 14 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,233.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,001.71