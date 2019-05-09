В результате пожара на корабле в Азербайджане пострадали 14 нефтяников
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В результате пожара, произошедшего на трубоукладочном судне в Каспийском море, пострадали 14 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Trend.
"8 мая примерно в 18:30 (17:30 по киевскому времени) на проводящем со стороны компании Saipem оперативные работы трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" произошел пожар. Во время пожара 14 человек получили ожоги различной степени тяжести, и в данный момент перевозятся на бакинский берег посредством корабля Citadel", - отметили в компании Saipem.
Для незамедлительной перевозки раненых в Центральную больницу нефтяников на порту ожидали машины скорой медицинской помощи.
Пожар на трубоукладочном корабле потушен.
Напомним, пожарные потушили возгорание нефтепродуктов в резервуаре во Львовской области.