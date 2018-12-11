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Пожар нефтепродуктов во Львовской области потушили

Киев • УНН

 • 10607 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Пожарные потушили возгорание нефтепродуктов в резервуаре во Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

Пожар нефтепродуктов во Львовской области потушили

"Горение ликвидировали с помощью пенной атаки. Пожар локализован в 14:47 и ликвидирован в 14:51. Огнем уничтожено 60 куб.м зеркала нефтепродукта. К ликвидации пожара привлекли 46 спасателей и 14 единиц техники", – уточнили в ГСЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, во Львовской области, вблизи нефтедобывающей вышки, начали гореть нефтепродукты. Сигнал о пожаре поступил еще утром. Горение нефти происходило в резервуаре емкостью 20 куб.м.

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