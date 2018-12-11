Пожар нефтепродуктов во Львовской области потушили
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Пожарные потушили возгорание нефтепродуктов в резервуаре во Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"Горение ликвидировали с помощью пенной атаки. Пожар локализован в 14:47 и ликвидирован в 14:51. Огнем уничтожено 60 куб.м зеркала нефтепродукта. К ликвидации пожара привлекли 46 спасателей и 14 единиц техники", – уточнили в ГСЧС.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, во Львовской области, вблизи нефтедобывающей вышки, начали гореть нефтепродукты. Сигнал о пожаре поступил еще утром. Горение нефти происходило в резервуаре емкостью 20 куб.м.