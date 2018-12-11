Пожежу нафтопродуктів у Львівській області загасили
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. Вогнеборці загасили загоряння нафтопродуктів у резервуарі у Львівській області. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, передає УНН.
"Горіння ліквідували за допомогою пінної атаки. Пожежу локалізовано о 14:47 та ліквідовано о 14:51. Вогнем знищено 60 куб.м дзеркала нафтопродукту. До ліквідації пожежі залучили 46 рятувальників та 14 одиниць техніки", – уточнили у ДСНС.
У результаті події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Львівській області, поблизу нафтовидобувної вишки, почали горіти нафтопродукти. Сигнал про пожежу надійшов ще вранці. Горіння нафти відбувалося у резервуарі ємністю 20 куб.м.