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Резервуар з нафтою палає у Львівській області

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Львівській області у резервуарі горять нафтопродукти, ліквідація пожежі наразі продовжується. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в області, передає УНН.

Резервуар з нафтою палає у Львівській області

"Сьогодні о 9:40 до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння нафтопродуктів на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району, поблизу нафтовидобувної вишки. Горіння нафти відбувається у резервуарі ємністю 20 куб.м. Поруч із осередком горіння розташовані два амбари з нафтопродуктами: один на відстані близько 5 м, другий – 20 м. На даний момент рятувальники здійснюють пінну атаку, аби приборкати горіння", – йдеться в повідомленні.

До ліквідації займання залучили 37 рятувальників та 9 одиниць техніки.

"Загрози для населення немає", – додали у ДСНС.

Нагадаємо, на околиці Сум сталася аварія на газорозподільній мережі високого тиску. Загинув літній чоловік, якого у поліції підозрюють у втручанні в роботу газопроводу.

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