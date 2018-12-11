Резервуар с нефтью пылает во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Во Львовской области в резервуаре горят нефтепродукты, ликвидация пожара пока продолжается. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
"Сегодня в 9:40 к спасателям поступило сообщение о возгорании нефтепродуктов на территории Попеливского сельского совета Дрогобычского района, вблизи нефтедобывающей вышки. Горение нефти происходит в резервуаре емкостью 20 куб.м. Рядом с очагом горения расположены два амбара с нефтепродуктами: один на расстоянии около 5 м, второй – 20 м. На данный момент спасатели осуществляют пенную атаку, чтобы укротить горение", – говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекли 37 спасателей и 9 единиц техники.
"Угрозы для населения нет", – добавили в ГСЧС.
Напомним, на окраине Сум произошла авария на газораспределительной сети высокого давления. Погиб пожилой мужчина, которого в полиции подозревают во вмешательстве в работу газопровода.