В результаті пожежі на кораблі в Азербайджані постраждали 14 нафтовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В результаті пожежі, що сталася на трубоукладальному судні в Каспійському морі, постраждали 14 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Trend.
"8 травня приблизно о 18:30 (17:30 за київським часом) на трубоукладальному судні "Исрафил Гусейнов" сталася пожежа. Під час пожежі 14 осіб отримали опіки різного ступеня тяжкості, і в даний момент перевозяться на бакинський берег за допомогою корабля Citadel", - відзначили в компанії Saipem.
Для негайної перевезення поранених в Центральну лікарню нафтовиків на порту очікували машини швидкої медичної допомоги.
Пожежу на трубоукладальному кораблі загасили.
Нагадаємо, вогнеборці загасили загоряння нафтопродуктів у резервуарі у Львівській області.