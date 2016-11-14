Из-за пожара в Днепропетровской области погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вчера в 23:07 в г. Каменское Днепропетровской области по ул. Степана Разина, 109 в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
Сообщается, что в результате пожара 2 человека погибли и 3 человека пострадали, которых в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.
Так, подразделения ГосЧС в 02:25 пожар ликвидировали.
В результате пожара огнем уничтожен дом полностью на площади 96 кв.м.
Сейчас причина пожара устанавливается.