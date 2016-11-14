Через пожежу на Дніпропетровщині загинуло двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вчора о 23:07 в м. Кам’янське Дніпропетровської області по вул. Степана Разіна, 109 в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє осіб. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС України.
Повідомляється, що внаслідок пожежі 2 особи загинуло та 3 особи постраждало, яких у стані середньої важкості госпіталізовано до лікарні.
Так, підрозділами ДСНС о 02:25 пожежу ліквідовано.
Внаслідок пожежі вогнем знищено будинок повністю на площі 96 кв.м.
Наразі причина пожежі встановлюється.