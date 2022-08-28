За сутки через порты Дуная прошло рекордное количество судов

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"За прошедшие сутки, 27 августа, в направлении украинских дунайских портов (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тыс. тонн. Это рекордный показатель с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения россии", – говорится в сообщении.

Детали

В частности, через устье Быстрое судового хода р. Дунай – Черное море прошло 7 судов, а через румынский канал Сулина – 4.

С марта через дунайские порты уже удалось перевезти более 4 млн тонн зерна – пока это больше, чем всеми другими видами транспорта.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что это неокончательные результаты.

“При условии системных инвестиций и выполнения программы модернизации портов на Дунае возможно увеличить их мощность до 25 млн тонн грузов в год. Кстати, уже стартовал совместный проект Министерства инфраструктуры и ЕБРР по исследованию экспортной логистики в Бессарабии. Через два месяца мы получим предложения для планирования государственных, государственно-частных и частных инвестиций, международных проектов и проектов за средства международных финансовых организаций", – отметил Кубраков.

Дополнение

28 августа из портов Украины вышло еще шесть судов с украинским зерном.