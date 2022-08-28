За добу через порти Дунаю пройшла рекордна кількість суден

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"За минулу добу, 27 серпня, в напрямку українських дунайських портів (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тис. тонн. Це рекордний показник з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення росії", – ідеться у повідомленні.

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Зокрема, через гирло Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна – 4.

З березня через дунайські порти вже вдалося перевезти понад 4 млн тонн зерна – наразі це більше, ніж усіма іншими видами транспорту.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що це неостаточні результати.

“За умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік. До речі, вже стартував спільний проект Міністерства інфраструктури та ЄБРР щодо дослідження експортної логістики у Бессарабії. За два місяці ми отримаємо пропозиції для планування державних, державно-приватних та приватних інвестицій, міжнародних проєктів та проєктів за кошти міжнародних фінансових організацій", – зазначив Кубраков.

Доповнення

28 серпня з портів України вийшло ще шість суден з українським зерном.