"Зерновий коридор": з портів України вийшло ще шість суден

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"Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на ранок з українських портів вийшло ще шість суден із зерном", – ідеться у повідомленні.

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У межах "зернового коридору" з українських портів за 20 днів вийшло 27 суден, на борту яких загалом 670 тисяч тонн агропродукції.