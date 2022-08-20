“Зерновий коридор”: за 20 днів з українських портів вийшло 27 суден зі 670 тисячами тонн агропродукції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В рамках “зернового коридору” з українських портів за 20 днів вийшло 27 суден, на борту яких сукупно 670 тисяч тонн агропродукції. Про це інформує Міністерство інфраструктури, пише УНН.
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Окрім того, до українських портів під завантаження також зайшло 18 суден. Наразі на розгляді знаходиться близько 40 заявок на захід до портів.
Цитата
“Україна дотримується своїх зобов'язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом. Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі”, – наголосили у відомстві.
Доповнення
Ще два судна з сільгосппродукцією на ранок 20 серпня вирушили з портів Одещини у межах "зернової" угоди.
Також до виходу з одеських портів готують ще 10 суден.