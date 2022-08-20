"Зерновой коридор": за 20 дней из украинских портов вышло 27 судов с 670 тысячами тонн агропродукции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В рамках “зернового коридора” из украинских портов за 20 дней вышло 27 судов, на борту которых совокупно 670 тысяч тонн агропродукции. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, пишет УНН.
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Кроме того, в украинские порты под загрузку также зашли 18 судов. В настоящее время на рассмотрении находится около 40 заявок на заходы в порты.
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“Украина придерживается своих обязательств перед миром в борьбе с глобальным голодом. Благодарим союзников за выполнение гарантий безопасности в Черном море”, – отметили в ведомстве.
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Еще два судна с сельхозпродукцией к утру 20 августа отправились из портов Одесской области в рамках "зернового" соглашения.
Также к выходу из одесских портов готовят еще 10 судов.