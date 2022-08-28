"Зерновой коридор": из портов Украины вышло еще шесть судов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Из портов Украины вышло еще шесть судов с украинским зерном. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Турции, информирует УНН.
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"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерном", – говорится в сообщении.
Напомним
В рамках "зернового коридора" из украинских портов за 20 дней вышло 27 судов, на борту которых в общей сложности 670 тысяч тонн агропродукции.