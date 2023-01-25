Из-за похолодания вырос дефицит электричества, возможны аварийные отключения - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Потребление электроэнергии и дефицит увеличились в Украине из-за похолодания. До всех облэнерго доведены лимиты потребления. Их превышение приводит к аварийным отключениям. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
По данным Укрэнерго, ситуация на 25 января следующая:
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- Потребление электроэнергии: увеличивается из-за похолодания. Соответсвенно до значительного увеличивается и дефицит мощности.
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- Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
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- Ограничение потребления и отключения: до всех облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.
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- Ремонтные работы: За последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Там, где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы. Работы по восстановлению поврежденных объектов, пораженных атаками врага, идут постоянно.
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Дополнение
Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам