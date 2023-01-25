Через похолодання зріс дефіцит електрики, можливі аварійні відключення - Укренерго

КИЇВ. 25 січня. УНН. Споживання електроенергії та дефіцит збільшилися в Україні через похолодання. До всіх обленерго доведені ліміти споживання. Їх перевищення призводить до аварійних відключень. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.