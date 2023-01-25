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Через похолодання зріс дефіцит електрики, можливі аварійні відключення - Укренерго

Київ • УНН

 • 1220931 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Споживання електроенергії та дефіцит збільшилися в Україні через похолодання. До всіх обленерго доведені ліміти споживання. Їх перевищення призводить до аварійних відключень. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через похолодання зріс дефіцит електрики, можливі аварійні відключення - Укренерго

Деталі

За даними Укренерго, ситуація на 25 січня наступна:

  • Споживання електроенергії: збільшується через похолодання. Відповідно до значного збільшується і дефіцит потужності.
  • Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
  • Обмеження споживання і відключення: до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
  • Ремонтні роботи: За останню добу через артилерійські обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи. Роботи над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога, ідуть постійно.

Доповнення

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.

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