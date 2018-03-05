На границе с РФ наблюдается скопление автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На данный момент в пункте пропуска "Бачевск" из-за погодных условий наблюдается скопление автомобилей, движущихся в сторону России. Об этом корреспонденту УНН сообщил помощник председателя ГПСУ Олег Слободян.
"Вчера на пункте пропуска "Бачевск" были осложнения движения, связанные с непогодой. То есть, погодные условия не позволяли быстро осуществлять движение автомобилей. На выезде из Украины накопилось около 170 автомобилей, а после того как трассу расчистили от снега трафик движения восстановился в полном объеме. На данный момент, там еще на выезд в РФ имеется где-то 90 автомобилей, и по нашей информации аналогичная ситуация наблюдается и на выезде из РФ в сторону Украины. Потихоньку скопления автомобилей уменьшается, но нагрузка еще есть", - сообщил А.Слободян.
Напомним, в России заявили, что из-за сильных снегопадов на границе с Украиной образовались очереди из грузовиков.