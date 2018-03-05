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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 52644 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 63238 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66328 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104276 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96860 просмотра

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На границе с РФ наблюдается скопление автомобилей - ГПСУ

На границе с РФ наблюдается скопление автомобилей - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 9964 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. На данный момент в пункте пропуска "Бачевск" из-за погодных условий наблюдается скопление автомобилей, движущихся в сторону России. Об этом корреспонденту УНН сообщил помощник председателя ГПСУ Олег Слободян.

"Вчера на пункте пропуска "Бачевск" были осложнения движения, связанные с непогодой. То есть, погодные условия не позволяли быстро осуществлять движение автомобилей. На выезде из Украины накопилось около 170 автомобилей, а после того как трассу расчистили от снега трафик движения восстановился в полном объеме. На данный момент, там еще на выезд в РФ имеется где-то 90 автомобилей, и по нашей информации аналогичная ситуация наблюдается и на выезде из РФ в сторону Украины. Потихоньку скопления автомобилей уменьшается, но нагрузка еще есть", - сообщил А.Слободян.

Напомним, в России заявили, что из-за сильных снегопадов на границе с Украиной образовались очереди из грузовиков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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