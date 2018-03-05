На кордоні з РФ спостерігається скупчення автомобілів - ДПСУ

“Вчора на пункті пропуску „Бачівськ“ були ускладнення руху, які пов’язані із негодою. Тобто, погодні умови не дозволяли швидко здійснювати рух автомобілів. На виїзді з України накопичилось близько 170 автомобілів, а після того як трасу розчистили від снігу трафік руху відновився у повному обсязі. На даний момент, там ще на виїзд в РФ є десь 90 автомобілів, і за нашою інформацією аналогічна ситуація спостерігається і на виїзді з РФ в бік України. Потихеньку скупчення автомобілів зменшується, але навантаження ще є”, — повідомив О.Слободян.

Нагадаємо, у Росії заявили, що через сильні снігопади на кордоні з Україною утворилися черги з вантажівок.