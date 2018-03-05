На кордоні з РФ спостерігається скупчення автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На даний момент в пункті пропуску “Бачівськ” через погодні умови спостерігається скупчення автомобілів, які рухаються в бік Росії. Про це кореспонденту УНН повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян.
“Вчора на пункті пропуску „Бачівськ“ були ускладнення руху, які пов’язані із негодою. Тобто, погодні умови не дозволяли швидко здійснювати рух автомобілів. На виїзді з України накопичилось близько 170 автомобілів, а після того як трасу розчистили від снігу трафік руху відновився у повному обсязі. На даний момент, там ще на виїзд в РФ є десь 90 автомобілів, і за нашою інформацією аналогічна ситуація спостерігається і на виїзді з РФ в бік України. Потихеньку скупчення автомобілів зменшується, але навантаження ще є”, — повідомив О.Слободян.
Нагадаємо, у Росії заявили, що через сильні снігопади на кордоні з Україною утворилися черги з вантажівок.