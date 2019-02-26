Через полгода будет объявлен конкурс на строительство в Украине завода по производству ядерного топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украине через полгода будет объявлен конкурс на строительство в Николаевской области завода по производству ядерного топлива. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает УНН.
"Через полгода объявим конкурс по строительству завода по производству ядерного топлива", - сказал он.
По словам министра, завод будет строиться в Николаевской области, а строительством объекта должна заниматься украинская компания.
Как сообщал УНН, в 2021 году поставки ядерного топлива от американской компании Westinghouse в процентном соотношении будут больше, чем от российской компании "ТВЭЛ".
Как сообщал УНН, в феврале 2019 состоятся парламентские слушания, на которых планируется рассмотреть вопросы, связанные с атомной отраслью Украины, в том числе вопрос о закупке Украиной ядерного топлива в России.